Более 220 рабочих и порядка 78 единиц техники задействованы в Можайске для борьбы со снегом

Коммунальные и дорожные службы муниципалитета работают в усиленном режиме из-за обрушившегося на Можайский округ 19 февраля активного циклона: по прогнозам синоптиков, за время прохождения атмосферного фронта выпадет более 20 сантиметров снега, идет сильный снег с метелью и порывистым ветром до 15-20 метров в секунду, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В настоящее время на уборке территорий задействовано более 220 человек и порядка 80 единиц спецтехники. На региональной сети снег убирают 11 бригад общей численностью 63 человека, 6 тракторов МТЗ, 1 ротор, 3 погрузчика, 4 грейдера и 16 комбинированных дорожных машин. Параллельно развернуты работы на муниципальных дорогах и улицах: во дворах и на внутриквартальных проездах трудятся 65 рабочих, 9 КДМ, 32 МТЗ, 5 погрузчиков и 1 автогрейдер. Особое внимание уделяется подходам к социально значимым объектам — поликлиникам, школам и остановкам общественного транспорта, а также очистке пешеходных зон. Придомовые территории и выходы из подъездов убирают более 90 дворников. Также проводится противогололедная обработка.

В связи со сложными погодными условиями обращаемся ко всем жителям округа с просьбой быть осторожными: по возможности отложите дальние поездки и не подвергайте себя лишнему риску. Водителям настоятельно рекомендуется строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Сообщить о последствиях непогоды можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.