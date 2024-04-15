Более 2,2 млн человек побывали в парках Подмосковья за неделю

С 8 по 14 апреля парки Подмосковья посетили 2,2 млн человек, что на 566 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Все будние дни парки посещали от 239 тыс. до 365 тыс. человек за день. В субботу в парках побывало 389 тыс. человек. За выходные парки посетило 690 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

парк «Пехорка» в Балашихе (102 тыс. человек);

Центральный парк в округе Пушкинский (66 тыс. человек);

парк имени Толстого в Химках (64 тыс. человек);

парк Мира в Мытищах (62 тыс. человек);

Сестрорецкий парк в Клину (49 тыс. человек);

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.