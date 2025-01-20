Более 211 тыс верующих окунулись в священную воду в Подмосковье на Крещение

«В этом году для проведения крещенских купаний мы подготовили 195 площадок с соблюдением всех мер безопасности. Всего в купаниях приняло участие свыше 211 тыс. человек, более 100 тыс. из которых окунулись в священную воду. Больше всего людей посетило источник преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде — свыше 36,5 тыс. человек», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Подготовка инфраструктуры для проведения мероприятий соответствовала рекомендациям МЧС по Московской области, министерства благоустройства МО и министерства здравоохранения МО.

Для обеспечения безопасности были организованы дежурства более 2,5 тыс. сотрудниками МВД, МЧС и скорой помощи. Также предусмотрено освещение территории, подсветка купелей и православной символики. Для удобства участников мероприятий были созданы теплые зоны с очагами и возможностью получить горячее питье и питание.

В организации праздника приняло участие более 700 волонтеров, которые были одеты в яркую униформу и предоставляли рекомендации по правилам купания.

Пик посещаемости площадок зафиксирован после полуночи, когда завершились праздничные богослужения. Наиболее популярными местами для купания стали источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде (36,5 тыс. человек), купель на реке Истра возле Ново-иерусалимского монастыря в Истре (13,2 тыс. человек), Святой источник Преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове (12,7 тыс. человек), Саввино-Сторожевский монастырь в Одинцово (6,8 тыс. человек) и Котовский залив в Долгопрудном (5,8 тыс. человек).

Празднование Крещения Господня в Подмосковье прошло организованно и в соответствии с мерами безопасности, что позволило жителям и гостям региона принять участие в традиционных купаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.