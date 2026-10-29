Более 21% выпускников Люберец выбрали педагогические вузы

Педагогика стала самым популярным направлением у выпускников Люберец, поступивших в вузы. Ее выбрали 21,3% одиннадцатиклассников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В минувшем учебном году в Люберцах 1681 школьник окончил 11-й класс, еще 5125 — 9-й. Почти 70% одиннадцатиклассников поступили в высшие учебные заведения.

«Около 1100 люберецких выпускников прошлого года поступили в высшие учебные заведения. На первом месте по популярности педагогические вузы. В них поступили 21,3% одиннадцатиклассников, среди них 24 выпускника психолого-педагогических классов», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

По ее словам, выпускники также будут учиться в Государственном университете управления, Российском государственном университете нефти и газа, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана и медицинских вузах.

Из 5125 выпускников 9-х классов 35% продолжили обучение в 10-м классе. Еще 28% поступили в учреждения среднего профессионального образования Московской области, 29% — в аналогичные учреждения других регионов.

С 1 сентября в школах Люберец приступили к работе 45 молодых педагогов. Они окончили профильные вузы Москвы, Ульяновска, Перми, Пензы и других городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов. «Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.