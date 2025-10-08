Более 2000 солнечногорцев участвуют в мероприятиях клуба «Активное долголетие» в 2025 году

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» на территории городского округа Солнечногорск с 2019 года функционирует клуб «Активное долголетие». К 2025 году число его участников превысило 2000 человек, из которых более 600 постоянно занимаются в различных кружках и секциях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В округе для пенсионеров создано 20 направлений активности, включая компьютерные курсы различного уровня, консультирование по мобильным устройствам, занятия плаванием, пилатесом, йогой, физкультурой, кроссфитом, а также настольным теннисом, бадминтоном, петанком и скандинавской ходьбой. Кроме того, доступны творческие направления: рисование, пение, мокрое валяние, а также экскурсии и нейрогимнастика.

«В нашем районе клуб „Активное долголетие“ очень популярен среди пожилых людей. Здесь они могут найти друзей с похожими интересами, заняться новыми хобби и поддерживать свое здоровье. Участники клуба достигают больших успехов: их работы выставляются на выставках, они участвуют в модных показах „Леди Винтаж“ и занимают призовые места во всероссийских и областных спортивных соревнованиях, таких как фоновая ходьба „Человек идущий“, петанк и дартс», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Стать участником «Активного долголетия» может каждый пенсионер муниципалитета, имеющий социальную карту. Получить более подробную информацию об активностях, предстоящих экскурсиях и мероприятиях можно по адресу ул. Красная, д. 71, по телефону +7(926)-945-72-91 или в Телеграм-канале по ссылке: https://t.me/dolgoletie_solnechnogorsk.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.