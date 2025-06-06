Более 200 учителей русского языка Подмосковья поучаствовали в «Пушкинском диктанте»

В Московской области прошла ежегодная просветительская акция «Пушкинский диктант», приуроченная ко Дню русского языка и 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этом году мероприятие объединило более 200 учителей русского языка и литературы из разных городских и муниципальных округов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диктант проводился в онлайн-формате. Участники писали отрывок из исторической повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

«Участие в «Пушкинском диктанте» — это не просто возможность проверить уровень грамотности, но и важный шаг к осознанию глубины и выразительности русского языка, к прикосновению к великому литературному наследию нашей страны», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, произведения Александра Сергеевича Пушкина — основа языковой и культурной идентичности России. Именно поэтому особенно символично, что в акции приняли участие учителя — те, кто ежедневно передает любовь к родному слову своим ученикам. В День русского языка это приобретает особое значение, подчеркивая роль педагогов в сохранении и развитии языкового наследия.

Текст диктанта читала Ирина Георгиевна Минералова — доктор филологических наук, литературовед, автор учебников и научных монографий, член Попечительского совета православной классической гимназии Свято-Алексеевской пустыни.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что акция направлена на популяризацию творчества великого поэта, повышение уровня грамотности и развитие интереса к изучению русского языка. Участники смогли проверить свои знания в области орфографии, пунктуации и пушкинского наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.