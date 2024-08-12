Более 200 школьников из Беларуси посетили самый большой в РФ детский технопарк

280 школьников из Республики Беларусь посетили технопарк физтех-лицея имени П. Л. Капицы в рамках межправительственных соглашений. Это уже вторая группа учащихся из Белоруссии, которая побывала в Подмосковье этим летом. Учащиеся приезжают для культурного обмена и знакомства с образовательными кластерами региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе визита школьники познакомилась с направлениями деятельности технопарка, посетили высокотехнологичные лаборатории БиоХимТех, МехТех и ТехПред, а также музей технопарка и планетарий. Особый интерес вызвали творческие мастерские КреативТеха, где учащиеся приняли участие в мастер-классах. Здесь они создавали сувениры своими руками, которые увезли с собой в качестве памятных подарков.

В завершение программы ребята посмотрели фильм о физтех-лицее им. П. Л. Капицы, который познакомил их с историей лицея, его образовательными традициями и достижениями.

«Сначала я думал, что технопарк — это просто выставка, где демонстрируют достижения прогресса. Однако оказалось, что это учебное заведение с множеством направлений, включая творчество, которое мне очень близко. Я узнал о театральном и музыкальном кружках, а также о химической студии, где мы создавали косметику — это было невероятно интересно! Особенно запомнился планетарий, который я увидел впервые. Мне все очень понравилось, и я обязательно постараюсь вернуться сюда снова!» — поделился впечатлениями один из школьников Тимофей Илях.

В туристическую программу международного обмена также вошли экскурсионные поездки в Коломну, музей техники Вадима Задорожного, посещение музея «Дорога памяти» и Храма Вооруженных сил РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.