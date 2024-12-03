Более 200 новогодних мероприятий проведут в Подольске для детей

В Подольске с начала декабря по 8 января 2025 года планируют провести более 200 новогодних мероприятий с охватом более 25 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В декабре и на январских праздниках организуют новогодние представления, посвященные празднованию Нового года и праздника Рождества Христова для более чем 1,5 тыс. детей из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, детей-инвалидов. Проведут 10 благотворительных елок для 3, 5 тысяч детей, в том числе 500 из семей участников СВО, еще 75 ребят из Курской области, ДНР, ЛНР, проживающих в пункте временного размещения «Мечта».

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» 8 января в 14:00 состоится епархиальное мероприятие, посвященное Рождеству Христову. На нем ожидается 580 участников из 9 благочиний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.