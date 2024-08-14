Более 200 молодогвардейцев приехали на смену «СВОи люди» форума «Ржевская битва»

В Ржевском районе «Молодая Гвардия Единой России» открыла смену «СВОи люди», которая пройдет в рамках молодежного форума «Ржевская битва» с 13 по 18 августа, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Среди участников — руководители и активисты отделений МГЕР, а также неравнодушные ребята со всего Подмосковья. Сотни представителей молодежи региона собрались вместе, чтобы погрузиться в историю Великой Отечественной войны, а также пройти обучение начальной военной подготовке.

Ребятам предстоит провести неделю в полевом молодежном лагере, который расположен на месте реальных сражений 1942–1943 годов. Все смогут принять участие в тактических играх, военно-исторических экспедициях и реконструкциях, которые позволят полностью погрузиться в атмосферу военных лет.

Для участников смены «СВОи люди» «Молодая гвардия» подготовила также образовательный курс по социальному проектированию и полевой медицине. Лекции проведут депутат Государственной Думы Александр Толмачёв, председатель федеральной МГЕР Антон Демидов, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц и множество других экспертов.

«В наше непростое время, как никогда, важно сплотиться и совместными усилиями вести нашу страну по дороге позитивных изменений. Такие форумы воспитывают патриотизм и вдохновляют на добрые дела, потому что ребята находятся рядом с такой же активной молодежью, которая наполнена свежими идеями и стремлением улучшать мир вокруг себя. Уверена, на смене „СВОи люди“ каждый обретет новых друзей, получит незабываемые эмоции, а домой вернется полным патриотического духа и вдохновения!» — отметила руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Для молодежи также подготовили насыщенную культурно-развлекательную программу. Ребят ждут вечерние концерты, познавательные квизы и дискотеки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал успехов подросткам, которые учатся в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

«Все <…> стремятся к большим достижениям: занимаются каратэ, побеждают на олимпиадах, прыгают с парашютом, даже летают на самолетах», — сказал Воробьев.