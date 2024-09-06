Более 200 маскировочных сетей сплели волонтеры из Богородского округа

С декабря прошлого года в стенах храма Святой Троицы в Электроуглях Богородского округа собираются люди, объединенные желанием помочь бойцам, участвующим в СВО. За это время граждане, в основном женщины, сплели более 200 маскировочных сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День за днем они вкладывают свой труд и душу в создание камуфляжных покрытий для защиты военных и техники. Работа требует внимательности, терпения и ловкости рук.

Волонтеры работают на трех станках — специальных стойках-рамках, на которые натягиваются готовые капроновые основы. Каждая маскировочная сеть, размером 3 на 6 метров, требует не менее одного дня кропотливого труда. Для изготовления используют специальный материал, который закупают на средства пожертвований, собранных жителями города.

Каждый месяц вместе с гуманитарным грузом на фронт отправляется машина, в которой в числе прочего есть и около 20 маскировочных сетей, сплетенных руками волонтеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.