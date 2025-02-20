Более 200 литров меда передал житель Волоколамского округа участникам СВО

Житель Волоколамского округа передал более 200 литров меда военнослужащим с начала специальной военной операции, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Каждый день в центр сбора гуманитарной помощи «Подвиг» приходят люди, которые хотят поддержать наших ребят. Кто-то передает им продукты и лекарства, кто-то шьёт одежду, вкладывая в изделия частичку своей души.

Не остаются в стороне и местные пчеловоды. Так, 68-летний житель деревни Зобово Михаил Степанов с начала специальной военной операции передал бойцам уже более 200 литров меда.

Михаил Тимофеевич больше 30 лет занимается пчеловодством. Кроме меда, он приносит в пункт сбора «Подвиг» соты, воск для окопных свечей, домашние яйца, сухофрукты.

«Я сам хотел пойти туда добровольцем, но не взяли из-за возраста. Тогда я решил поддерживать ребят, чем могу. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Особенно сейчас, зимой, когда сезон простудных заболеваний, мед поможет не болеть. Бывали случаи, когда ребята возвращали мне тару со словами благодарности. Значит, всё это не зря», — говорит Михаил Тимофеевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.