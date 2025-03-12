Более 200 игровых и спортивных площадок в Клину приводят в порядок после зимы

В Подмосковье установилась хорошая погода. Игровые площадки снова стали центром притяжения для малышей и детей постарше. Поэтому у коммунальщиков — горячая пора. Специальные мобильные бригады приступили к генеральной уборке на детских игровых и спортивных площадках. Об этом сообщает пресс-служба администрации Клина.

Первым делом коммунальщики возвращают на места качели. Дальше перейдут к ремонту и покраске игровых элементов. Предварительно, специалисты провели масштабный мониторинг состояния оборудования.

В коммунальной организации «Чистый город» сформированы две мобильные бригады. Каждая укомплектована специалистами и необходимым оборудованием. Персонал — универсальные бойцы с широкой квалификацией. Могут выполнять работу плотника, монтажника, сварщика, маляра и даже уборщика.

В день специалисты мобильной бригады будут приводить в порядок свыше 10 детских площадок. Могли бы и больше, но приходится много времени тратить на уборку мусора. После зимы коммунальщикам предстоит навести чистоту на 177 детских и 48 спортивных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.