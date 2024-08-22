Более 200 диверсантов участвовали при попытке прорыва ВСУ в Брянской области

Более 200 диверсантов из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в попытке прорыва границы РФ в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области, сообщает Mash .

Три ВСУ-шные БМП и диверсантов заметили вблизи границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, похожие на чешские Bren-2. Через полчаса боев нападавшие отступили, понеся серьезные потери.

К 20:30 началась вторая волна атаки с подкреплением. Эта попытка оказалась безуспешной. Примерно в 21:00 ДРГ отступила. Въезд в Климовский район перекрыли блок-постами.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что вечером 21 августа на территорию региона пытались проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, но ничего не вышло.