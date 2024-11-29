Более 200 детей приняли участие в фестивале «Наука вокруг нас»

В Домодедовской школы № 12 прошел муниципальный этап фестиваля научно-исследовательской и проектной деятельности среди обучающихся 2-6 классов «Наука вокруг нас». Ее участниками стали более 200 юных ученых, которые с энтузиазмом представили свои проекты в различных областях науки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фестиваль приурочили к 270-летию со дня основания Московского государственного университета имени Ломоносова. Ученики ни только продемонстрировали свои знания, но и погрузились в увлекательный мир научных исследований.

«Настоящий праздник науки получился. Участников тоже от года в год становится все больше. Мы очень рады, что дети занимаются, что открывают свои таланты и что им учителя и родители в этом очень активно помогают», — сказала методист отдела по работе с одаренными детьми городского округа Домодедово Анна Мануйлова.

Юные исследователи представили свои работы по направлениям: химия, физика, математика, иностранные языки, технология и биология. Жюри оценивали не только оригинальность идей, но и умение анализировать и представлять результаты своих исследования.

По итогам фестиваля 10 победителей смогут представить наш городской округ на областной конференции, которая пройдет в феврале следующего года. Это станет для них важным этапом в научной карьере и отличной возможностью заявить о себе.

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