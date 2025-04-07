Более 200 человек отправят из Сергиева Посада в армию в ходе весеннего призыва

Более 200 защитников Отечества из Сергиево-Посадского городского округа отправятся в воинские части России по итогам весеннего призыва. Такую задачу перед местным военкоматом поставили в Министерстве обороны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году призыву подлежат пригодные к строевой службе молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет.

Важный вопрос, который волнует родителей и будущих защитников Отечества — место службы. В военкомате заверили, что в зоне СВО призывники не окажутся.

«Ранее Министерством обороны было доведено: граждане, призванные на военную службу по призыву в горячие точки направляться не будут, а будут служить недалеко от дома», — сказал военный комиссар Сергиево-Посадского городского округа Александр Миронов.

Кампания, стартовавшая 1 апреля, завершится 15 июля. Весенний призыв 2025 года, в целом, будет таким же, как предыдущие. Особое внимание военкомат уделит новым гражданам России и исполнению ими воинского долга перед Отчизной. Призывную комиссию возглавляет глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

После получения повестки призывник обязан явиться в военкомат и пройти медкомиссию. На отсрочку от службы имеют право студенты-очники, отцы-одиночки, лица, ухаживающие за пожилыми и больными родственниками-иждивенцами, отцы двоих и более детей, лица, занимающие определенный перечень государственных должностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.