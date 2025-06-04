Более 20 тыс жителей Подмосковья поучаствовали в фестивале «Подари надежду»

С 30 мая по 3 июня 2025 года в колледжах и вузах Московской области прошел VIII областной благотворительный фестиваль «Подари надежду». Мероприятие приурочено к международному дню защиты детей и направлено на оказание системной моральной и материальной поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, а также помощь организациям, работающим с детьми с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Мы наблюдаем значительный интерес к теме инклюзии, что подтверждается рекордным количеством участников фестиваля в этом году — более 20 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году фестиваль собрал 16 тысяч участников. Это яркое свидетельство растущей популярности и важности данной темы в нашем регионе», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В рамках фестиваля были организованы праздничные программы, благотворительные ярмарки, концерты и интерактивные мероприятия для обучающихся коррекционных школ, а также для детей, находящихся на лечении в больницах и реабилитационных центрах.

Все средства, собранные в ходе фестиваля, будут направлены на поддержку детей и взрослых, нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации.

В ведомстве отметили, что фестиваль также способствовал раскрытию творческого потенциала студентов Подмосковья и формированию у них стремления и возможности для участия в волонтёрской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.