Более 20 тыс школьников Подмосковья прошли «Уроки цифры» по квантам

Свыше 20 тыс школьников Московской области приняли участие в новом «Уроке цифры» по теме «Как кодить на квантах». Наибольшее число прохождений зафиксировано в Мытищах, Подольске, Бронницах, Клину и Королеве, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Во время занятия школьники сначала смотрят обучающий фильм, где узнают, как устроен сверхпроводниковый квантовый компьютер и какие алгоритмы уже сегодня применяются в науке. После этого участники переходят к практике на интерактивном тренажере.

Ребята тестируют понимание принципов работы квантового вычислителя, сравнивают классические и квантовые логические схемы и знакомятся с облачной платформой квантовых вычислений. Все задания адаптированы под возраст участников и представлены в игровой форме.

Пройти урок можно до 26 апреля на платформе «Урок цифры». Всероссийский проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.