Более 20 тыс семей Подмосковья применили региональный маткапитал на обучение

Региональный материнский капитал — это денежный сертификат, который семьи могут потратить на получение ежегодной выплаты 50 тысяч рублей, улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или газификацию, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала реализации программы в регионе выдано более 225 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал. Эта поддержка очень актуальна в начале учебного, так как многие родители планируют дополнительные занятия для школьников: творческие кружки, подготовку к ОГЭ или ЕГЭ», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Минсоцразвития Подмосковья дополнили, что средствами маткапитала на обучение с начала реализации программы воспользовали более 20 тысяч семей, а с начала года порядка 2 тысяч. Этими средствами возможно также оплатить обучение в колледже или вузе не только несовершеннолетних детей, но и уже взрослых. Главное, чтобы на дату начала обучения ребенку было не более 25 лет.

Региональный материнский капитал получили семьи при рождении второго или последующих детей, рожденных в период с 2011 по 2016 годы. Также семьи получают федеральный материнский капитал размер которого составляет 631 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 834 тысяч рублей на второго ребенка, при условии если на первого маткапитал не получали.

Воспользоваться региональным материнским капиталом можно подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.