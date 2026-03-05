Более 20 тыс человек посетили портал «Стань мамой» в Подмосковье

С начала 2026 года более 20 тыс. пользователей посетили портал «Стань мамой» в Подмосковье. На платформе будущие родители могут получить информацию о родах и записаться в медорганизации региона по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал объединяет ключевую информацию для будущих родителей в одном месте. Сервис позволяет записаться на роды в медицинские организации Подмосковья по полису ОМС. Этой возможностью могут воспользоваться женщины, проживающие в других регионах.

«Это удобная цифровая платформа, которая объединяет всю ключевую информацию для будущих родителей в одном месте. Кроме того, на сайте доступна запись на роды в медицинские организации Подмосковья по полису ОМС — воспользоваться этой возможностью могут будущие мамы, даже если они проживают в другом регионе», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Наибольший интерес у пользователей вызывают информационные материалы. Лидером по просмотрам стала статья «Подарки или денежные выплаты» — около 3 тыс. просмотров. Также востребованы материалы «Партнерские роды путем кесарева сечения» и «Индивидуальное сопровождение беременности» — более 1 тыс. обращений каждый.

На портале размещены сведения о родильных домах и перинатальных центрах региона, порядке получения медицинской помощи и подготовке к родам. Структура сервиса позволяет заранее спланировать важный этап и получить ответы на основные вопросы в удобном формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.