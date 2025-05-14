Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Подмосковья

В День солидарности трудящихся профсоюзы Московской области и Москвы объединили усилия для отправки гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Уже второй год подряд акция проводится в Измайлово и становится важной традицией. Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ активно участвует в сборе гуманитарного груза, привлекая неравнодушных активистов и коллег. В этом году к акции подключились более 20 первичных профсоюзных организаций. Благодаря совместным усилиям от отрасли здравоохранения удалось собрать свыше 3 тонн гуманитарной помощи, включая медикаменты, товары первой необходимости, предметы быта и многое другое. Всего от Подмосковья отправлено около 20 тонн гуманитарного груза.

«Спасибо каждому, кто внес свой вклад в эту добрую и важную миссию! Вместе мы помогаем тем, кто в этом нуждается», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Следующая акция по сбору гуманитарной помощи пройдет в осенний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.