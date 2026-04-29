Более 20 сотрудников Талдомского лесничества расчищают завалы на дорогах

После прохождения непогоды в Подмосковье продолжается ликвидация ее последствий. Сильный снегопад и порывистый ветер привели к падению большого количества деревьев, что серьезно осложнило движение транспорта на региональных дорогах, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В Талдомском городском округе к работам по расчистке активно подключились сотрудники лесничества.

Восстановление проезда ведется практически в круглосуточном режиме: специалисты убирают поваленные деревья, освобождают проезжую часть и обеспечивают безопасность дорожного движения.

В ликвидации последствий стихии задействовано более 20 сотрудников. Благодаря их оперативной и слаженной работе уже удалось расчистить основные трассы, ведущие к населенным пунктам, и восстановить безопасный проезд для автомобилистов.

Работы на территории округа продолжаются до полного устранения последствий непогоды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.