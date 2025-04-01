Более 20 млн человек побывали в парках Подмосковья с начала года

С 1 января по 31 марта текущего года парки Подмосковья привлекли более 20 млн посетителей. Это на 4,6 млн человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе жителей и гостей к зеленым зонам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Самым посещаемым месяцем стал март, когда в парках побывало более 8,2 млн человек, что на 2,3 млн больше, чем в марте прошлого года. В январе парки Подмосковья посетили более 6,2 млн, а в феврале — 5,7 млн.

Самым популярным парком стал «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек более 728 тыс. посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах и предлагает новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Парк также имеет набережную для прогулок и площадку для выгула собак.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который привлек более 534 тыс. человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Третьим по востребованности стал Центральный городской парк в Пушкинском, который посетили 485 тыс. человек. Парк занимает площадь 11,1 га и предлагает разнообразные возможности для отдыха. Благодаря благоустройству здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Четвертое место занял парк им. Л. Толстого в городском округе Химки, который посетили свыше 428 тыс. человек. Парк расположен на берегу канала им. Москвы и предлагает детские и концертные площадки, смотровую площадку, а также зоны для активных занятий спортом, такие как скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых. Для детей оборудованы веревочный парк и скалодром, а также имеются столы для настольного тенниса.

Замыкает пятерку лидеров Центральный парк в Ленинском городском округе, который за квартал посетило 378 тыс. человек. Центральный парк предлагает спокойную атмосферу в зоне буккроссинга, где можно обмениваться книгами. Летний период особенно привлекателен благодаря фонтану, вокруг которого приятно проводить время.

Для семей с детьми в парке предусмотрены аттракционы, работающие со среды по воскресенье в теплое время года, что создает дополнительные возможности для активного отдыха и развлечений. Также в парке установлены зарядные станции для мобильных устройств, что делает посещение более удобным и позволяет гостям оставаться на связи во время отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.