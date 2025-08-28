Более 20 детей Солнечногорска получили подарочные наборы первоклассника

Подарочные наборы первоклассника вручают детям в Солнечногорске. В них входят рюкзак, пенал, канцелярские принадлежности, материалы для творчества. Такую меру поддержки получают малообеспеченные семьи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подарочные наборы первоклассника вручают детям в Солнечногорске. В них входят рюкзак, пенал, канцелярские принадлежности, материалы для творчества. Такую меру поддержки получают малообеспеченные семьи.

Одну из многодетных семей посетили заместитель главы округа Ольга Мошарова и начальник Окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

«У нас особая, почетная миссия — вручить подарок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева с наилучшими пожеланиями в учебе. В процессе беседы с семьей прозвучали вопросы бытового характера. Обязательно во взаимодействии с администрацией городского округа их решим и будем помогать в дальнейшем», — сказал начальник окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

Он отметил, что в округе передали уже более 20 наборов первоклассника и планируют вручить еще порядка 40. Специалисты связываются с каждой семьей, которой проактивно назначена данная соцподдержка.

«Это очень важная мера поддержки для семей, которая помогает полноценно укомплектовать детей в школу. Рюкзак содержит все необходимое для первого года обучения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ольга Мошарова.

Заявление на получение подарочного набора первоклассника можно подать до 1 октября на региональном портале госуслуг. Оно входит в комплексную услугу «Скоро в школу», которая включает также выплату на школьную форму для всех малообеспеченных семей и помощь на питание и одежду для малообеспеченных семей с ребенком-инвалидом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.