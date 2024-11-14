Более 20 детей-сирот из Одинцовского округа получат собственное жилье в этом году

В Одинцовском городском округе проживают и находятся на учете органов опеки 905 детей-сирот. Для них предусмотрен перечень региональных выплат и льгот, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Например, ежемесячные выплаты, стипендия губернатора, ежегодное пособие, а также пособие при выпуске из колледжа или ВУЗа. Кроме того, ребятам предоставляются бесплатный проезд по социальной карте и отдых в оздоровительном лагере.

Основная льгота — обеспечение детей-сирот жильем. Согласно законодательству, льготникам предоставляется отдельная квартира на территории Московской области площадью не менее 27 квадратных метров.

В этом году жильём будут обеспечены 22 человека — это юноши и девушки Одинцовского округа, которым исполняется 18 лет. На еженедельном совещании в администрации округа глава муниципалитета рассказал, что 20 из них получат денежный сертификат.

«Напомню, что до 2023 года детям-сиротам выдавались ключи от квартир, приобретённых по аукциону. С прошлого года формат поддержки изменился. В планах на 2025 год — обеспечение жильём ещё 31 человека. Отмечу, что со следующего года полномочия по выдаче сертификатов перейдут к властям региона», — сказал Андрей Иванов.

Добавим, что с 1 января 2025 года полномочия по выдаче и реализации государственного жилищного сертификата будут переданы Министерству социального развития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе – удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована – каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.