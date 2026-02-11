Более 2 тысяч жителей Фрязино получили социальную карту в 2025 году

В 2025 году свыше 2 тысяч жителей городского округа Фрязино впервые оформили социальную карту жителя Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Социальная карта жителя Московской области остается одной из самых востребованных мер поддержки. Ею пользуются ветераны, инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры и другие льготные категории граждан.

В городском округе Фрязино социальную карту имеют более 19 тысяч человек. Она дает право на бесплатный проезд в городском транспорте Подмосковья и Москвы, а также позволяет получать скидки в магазинах и аптеках, пояснила начальник управления соцразвития Олеся Савицкая.

В министерстве социального развития Московской области отметили, что в 2025 году более 2 тысяч жителей Фрязино впервые обратились за получением социальной карты. Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут получить карту проактивно, а гражданам других льготных категорий необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг.

Дополнительную информацию о мерах поддержки можно получить по телефону горячей линии 122, далее 6, а также в Telegram-чате «Социалка. Щелково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.