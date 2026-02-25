сегодня в 11:55

Более 2 тыс заявок на техосмотр спецтехники подали в Подмосковье

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области подали более 2 тыс заявлений на технический осмотр самоходных машин. Услуга доступна жителям и бизнесу региона в электронном виде, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Эксплуатация самоходных машин разрешена только после прохождения обязательного техосмотра, который подтверждает их исправность и безопасность. Подать заявление можно онлайн на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». В рамках одного обращения допускается оформить осмотр сразу нескольких единиц техники.

Услуга доступна как физическим лицам, так и представителям бизнеса Подмосковья. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму, прикрепить документы и оплатить госпошлину и сбор. Их размер зависит от количества и категории самоходной техники.

Оформить заявление на проведение техосмотра также можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.