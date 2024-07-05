Более 2 тыс т гумпомощи на фронт отправила подмосковная «Единая Россия» с начала года

Более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи на фронт отправила подмосковная «Единая Россия» за первое полугодие 2024 года, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, гуманитарная работа, как и выполнение народной программы, для партийной организации остаётся приоритетной.

«С начала спецоперации мы активно принимаем участие в мероприятиях гуманитарной направленности. Так, за весь период — это почти 11 тысяч тонн. Только с января по июнь текущего года нам удалось собрать и направить на фронт и жителям новых регионов свыше 2 тысяч тонн гумпомощи. Каждая партия гумгруза собирается адресно и по запросам наших военнослужащих на передовой. Многие из таких пожеланий нам передавали семьи участников СВО в ходе личных приёмов. Для мирных же жителей, проживающих в приграничных регионах это, как правило, продукты питания длительного срока хранения, медикаменты и средства гигиены», — резюмировал Брынцалов.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», пояснил, что в гуманитарную помощь на передовую входят различные средства вспомогательной защиты. Это амуниция, беспилотные летательные средства, маскировочные сети и окопные свечи.

В сборе гумпомощи для участников специальной военной операции принимают участие депутаты «Единой России» всех уровней, а также муниципальные штабы партии, волонтерские объединения и жители Подмосковья.

Депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов отправил военнослужащим партию строительных инструментов. Посылка, в которую вошли дизельные бензопилы, шуруповерты, топоры и прочие строительные инструменты, была доставлена в Курскую область.

На границу Белгородской области мытищинские единороссы под руководством руководителя фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Юрия Гончарука направили генераторы, буржуйки, газовые баллоны, холодильник, бензопилы, лопаты, топоры, укрывной материал, колеса для машин, оргтехника, розетки, приборы ночного видения. Посылка не обошлась без теплых вещей — закупили обувь и одежду, а бабушки-активистки связали носки, перчатки и манишки.

Также в состав гуманитарного груза, вошёл комплект зимних автомобильных шин для автомобиля УАЗ, которые были закуплены на средства депутата Мособлдумы, первого заместителя секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Дениса Перепелицына.

Порядка 200 кг гуманитарного груза направили партийцы из Пушкинского в зону СВО в начале года. В преддверии Дня защитника Отечества активисты и сторонники «Единой России» Пушкинского совместно с Боевым Братством отправили за ленточку гумгруз по запросам, а также 250 вязаных изделий и 150 писем. Часть груза также было передано в госпитали Московской области, где проходят реабилитацию раненые бойцы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.