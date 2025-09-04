Более 2 тыс свечей памяти зажгли в Чехове

Глава м. о. Чехов Михаил Собакин совместно с жителями округа, сотрудниками администрации, бойцами специальной военной операции, ветеранами, волонтерами, юнармейцами, молодгвардейцами и депутатами совета депутатов зажгли более двух тысяч свечей в память о погибших от рук террористов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодно, в День солидарности в борьбе с терроризмом в округе проходят траурные мероприятия, служащие напоминанием о террористическом захвате школы в Беслане. В этот день вспоминают всех жертв кровавого террора, погибших в Буденновске, в «Крокусе», в «Норд-Осте», в «Дубровке» и на Крымском мосту. Пострадавших от подрывов домов в Москве и террористической атаки в метро Санкт-Петербурга.

«Мы вспоминаем жертв террора, чьи судьбы были жестоко оборваны теми, кто покушается на самое ценное — человеческую жизнь. Мы скорбим по всем погибшим и выражаем соболезнование семьям, потерявшим любимых и родных людей. Эта боль никогда не сможет исчезнуть полностью, но наша общая солидарность помогает нести ее легче», — сказал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

