Более 2 тыс школьников Подмосковья участвуют в акции по поддержке зимующих птиц

В Подмосковье свыше 2 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях ко Всероссийскому дню зимующих птиц, изготавливая кормушки и помогая птицам вместе с педагогами и родителями, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Московской области проходят мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню зимующих птиц, который ежегодно отмечается 15 января. Праздник поддерживают природоохранные и образовательные организации, учреждения культуры и активные жители региона.

В этом году более 2 тысяч участников программы «Орлята России» вместе с педагогами и родителями знакомятся с птицами, обитающими в Подмосковье, изготавливают кормушки и пополняют запасы корма для пернатых. Зимний период особенно сложен для птиц из-за нехватки естественного корма, поэтому поддержка людей помогает им пережить холодное время года.

День зимующих птиц стал важным событием для участников «Орлят России» и способствует формированию у детей экологически ответственного поведения и любви к природе. Участие в акции помогает школьникам понять значимость сохранения биологического разнообразия и внести личный вклад в защиту окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.