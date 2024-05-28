Более 2 тыс подростков Подмосковья нашли временную работу на летний период

Летние каникулы — время, которое подростки в Подмосковье в силу своих возможностей посвящают временному трудоустройству. В 2024 году министерством социального развития Московской области для того, чтобы обеспечить ребят вакантными рабочими местами, заключено более 500 соглашений с администрациями горокругов региона. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Планируется, что за это лето будут трудоустроены более 20 тыс. подростков. Еще период летних каникул официально не начался, но уже на данный момент трудоустроено свыше 2 тыс. ребят. Больше всего трудоустроенных в Балашихе, Орехово-Зуевском и Ленинском округах», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он добавил, что летом наиболее востребованы среди молодых людей такие рабочие позиции, как вожатый, лаборант, озеленитель территорий.

«Помимо заработной платы, подростки получают материальную поддержку из бюджета Московской области, которую им выплачивает областной центр занятости. При условии полного месяца работы сумма выплаты составляет чуть более 2,4 тыс. рублей», — подчеркнул парламентарий.

Всего, по словам Андрея Голубева, за этот год ожидается, что временно трудоустроиться смогут более 30 тыс. подростков.

Правила трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет

С 2023 года при наличии письменного согласия одного из родителей трудоустроиться могут граждане:

получившие общее образование;

получающие его при условии выполнения работы в свободное от учебы время.

В трудовом договоре с несовершеннолетним:

не может быть предусмотрено условие об испытательном сроке;

указывается исключительно сокращённая продолжительность рабочего времени: для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, для работников в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Несовершеннолетние не могут быть привлечены к следующим работам:

с вредными или опасными условиями труда (перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда;

к подземным работам;

в сфере игорного бизнеса;

в ночных барах и клубах;

производство, перевозка и торговля спиртными напитками и табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами;

переноска и передвижение тяжестей, превышающих установленные для несовершеннолетних предельные нормы (нормы предельно допустимых нагрузок для работников моложе 18 лет).

Дополнительные гарантии для несовершеннолетних работников:

их нельзя отправить в служебную командировку или привлечь к сверхурочной работе;

они должны ежегодно проходить обязательный медицинский осмотр, который осуществляется за счет работодателя;

ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен предоставляться им в любое удобное для них время и при необходимости — до истечения 6 месяцев работы;

увольнение по инициативе работодателя допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение составляют случаи ликвидации организации или прекращения деятельности ИП.

Куда обращаться

Государственную услугу по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан можно получить на сайте «Работа России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.