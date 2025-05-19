Более 2 тыс гостей посетили заповедник «Дмитровский кремль» в «Ночь музеев»

В минувшую субботу музей-заповедник «Дмитровский кремль» распахнул свои двери для всех, кто хотел провести вечер в окружении истории, культуры и удивительных открытий. Акция «Ночь музеев» собрала более 2 300 гостей, предложив им насыщенную программу — от уникальных экскурсий до музыкальных выступлений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особенным событием вечера стала экскурсионная программа «Город Героев». Вместе с сотрудниками музея впервые выступили жители Дмитрова, которые поделились с посетителями историями о выдающихся людях, оставивших яркий след в истории округа и всей страны.

Юные гости смогли почувствовать себя настоящими археологами на интерактивной программе «Экспедиция», где их ждала археологическая песочница на территории Дмитровского кремля. А затем ребят ожидало путешествие в сказку — театрализованная экскурсия «Волшебные страницы» на выставке «В гостях у сказки».

В эту ночь посетители первыми увидели новые выставки:

« Воинство земное и небесное» в Доме священномученника Серафима (Звездинского), посвященную небесным покровителям русской армии.

Экспозицию в здании Дворянского собрания, рассказывающую о создании в Дмитрове храмов в честь Победы в Отечественной войне 1812 года.

Выставку «В победоносный сорок пятый год», подготовленную совместно с музеем-заповедником «Бородинское поле» к 80-летию Великой Победы.

В Доме Петра Кропоткина гостей ждали лекции об истории дома, выдающихся представителях рода Поливановых и путешествиях Петра Кропоткина, а также интерактивная экскурсия для детей и душевное чаепитие на террасе.

Традиционно «Ночь музеев» не обошлась без музыки. Перед гостями выступили брасс-рок группа «Соль и лимон», народный коллектив «Инструментальный ансамбль „Фолк ремикс“, певица Анастасия Владимирова.

«Подобные события объединяют жителей, пробуждают интерес к истории и культуре родного края. „Ночь музеев“ — это прекрасная возможность показать, что культурное наследие Дмитрова привлекает людей всех возрастов», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Акция вновь подтвердила: музей — это не только история, но и живое пространство для вдохновения, открытий и ярких впечатлений.

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