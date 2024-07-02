Более 2 млн человек посетили ярмарки выходного дня в Москве с начала года

Московские ярмарки выходного дня посетили свыше 2 млн человек с начала 2024 года. В разных округах расположились 56 таких площадок, половина из которых круглогодичные, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Как отметила заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, ярмарки работают с пятницы по воскресенье с 9:00 до 21:00.

«За пять месяцев горожане приобрели тысячу тонн различных товаров, самые популярные летом — овощи, фрукты и ягоды», — рассказала Наталья Сергунина.

В июне еженедельное число гостей ярмарок выходного дня превышало 170 тыс.

Сейчас основной спрос приходится на абрикосы, клубнику, черешню, огурцы, помидоры. Сезонную продукцию привозят не только с юга страны, но и из ближайших областей. Среди поставщиков — представители более 40 регионов.

Также традиционно востребованы мясные и молочные товары, рыба, мед с частных пасек, фермерские сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В этом году в Москве впервые появились круглогодичные ярмарки выходного дня. Павильоны оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Работа по обновлению торговых площадок продолжается. Так, в середине июня всесезонной стала ярмарка в Северном Бутове — на бульваре Дмитрия Донского.

Ежегодно в столице потребляется свыше 12 млн тонн продовольствия. В месяц это около 90 тыс. тонн овощей, 89 тыс. тонн мяса, 68 тыс. тонн фруктов и ягод, 27 тыс. тонн рыбы и 40 тыс. тонн молока.

За 10 лет доля российской продукции на московском рынке увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84 процентов.