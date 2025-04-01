Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 24 по 30 марта парки Московской области привлекли более 2 млн посетителей, что на 650 тыс. человек больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий», — сказал Михаил Хайкин, зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области.

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в субботу, 29 марта, когда в парках побывало более 450 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 900 тыс., в то время как в будние дни парки привлекали в среднем около 280 тыс. человек.

Среди наиболее популярных парков выделяется парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который в новогодние праздники привлек более 80 тыс. посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. В нем имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Парк также предлагает набережную для прогулок и площадку для выгула собак.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который в праздники привлек более 55 тыс. человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Третьим по востребованности стал Центральный городской парк в Пушкинском, который посетили 48 тыс. человек за прошедшую неделю. Парк занимает площадь 11,1 га и предлагает разнообразные возможности для отдыха. Благодаря благоустройству здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Четвертое место занял Центральный городской парк им. М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 47 тыс. посетителей. Этот парк, расположенный в центре города, также занимает площадь 11,1 га и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В последние годы парк претерпел значительные изменения благодаря ряду благоустроительных мероприятий. В 2016 и 2018 годах были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные парковые скамейки и уличное освещение.

В 2020 году в парке появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2000 кв. м, к которому ведут освещенные дорожки. Особое внимание привлекает уникальный многофункциональный двучашный фонтан, установленный в 2020 году, который оснащен статической и шоу-системой, позволяющей изменять высоту струй и цвета подсветки в соответствии с музыкальными композициями.

Парк также предлагает разнообразные зоны для активных занятий спортом, включая скейт-парк и памп-трек, а для детей оборудованы веревочный парк и скалодром. В парке предусмотрены площадки для танцев и йоги, а также зоны для выгула собак. Все эти улучшения делают парки Подмосковья более комфортными и привлекательными для отдыха жителей и гостей региона.

Замыкает пятерку лидеров парк им. Л. Толстого в округе Химки. Его посетили свыше 45 тыс. человек за прошедшую неделю. Парк расположен на берегу канала им. Москвы. В нем расположены детские и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. В парке также расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.