Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья за минувшую неделю

С 9 по 15 сентября парки Подмосковья посетило более 2 млн человек, что на 355 тыс. больше аналогичного периода за 2023 год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в субботу. Более 430 тыс. человек побывало в парках 14 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 773 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 260 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 98 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 55,7 тыс. человек.

Химки, Толстого — 55,4 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 49 тыс. человек;

Истра, Фабричный — 36 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 9 по 15 сентября составила более 15,22 тыс. человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.