Более 2 млн человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

С 12 по 18 мая парки Московской области привлекли более 2,1 млн посетителей. Лидером по числу гостей стал парк «Пехорка» в Балашихе — его выбрали более 74 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В выходные дни, особенно в субботу, 17 мая, было зафиксировано наибольшее количество гостей — свыше более 475 тыс. человек. В целом, в выходные дни общая посещаемость составила более 745 тыс. человек, в то время как в будние дни парки привлекали в среднем около 250 тысяч посетителей.

Парк благоустроили несколько лет назад, теперь здесь есть зоны для игр, спортплощадки, 5D-кинотеатр, контактный зоопарк и современная набережная с арт-объектами.

На втором месте по посещаемости оказался парк имени Л. Толстого в городском округе Химки, который привлек свыше 57 тысяч посетителей. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает детские и концертные площадки. В нем также имеются зоны для активных занятий спортом, такие как скейт-парк и памп-трек, а для детей оборудованы веревочный парк и скалодром. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги, что делает его многофункциональным пространством для отдыха.

Третьим по востребованности стал Центральный парк в округе Пушкинский. За неделю его посетили 56 тыс. человек. Здесь отдыхающих привлекают красивая природа, удобные аллеи и спортивные зоны, в том числе скейт-парк и площадки для тенниса и баскетбола.

Четвертое место занял Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 55 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Замыкает пятерку лидеров парк Мира в Мытищах. Его посетило 49 тыс. человек. Парк предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр и фонтанную площадь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.