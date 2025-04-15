Более 190 тыс жителей Подмосковья получают единое пособие на детей до 17 лет

Единое пособие представляет собой ежемесячные выплаты государственной поддержки для семей с детьми по всей территории России. Оформить такое пособие могут беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье более 1,2 млн семей, воспитывающих детей, из которых 115 тыс. являются многодетными. Одной из самых востребованных мер поддержки для беременных женщин и семей с детьми является единое пособие, которое получают более 190 тыс. жителей нашего региона», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Сумма пособия зависит от нуждаемости семьи и колеблется от 50 до 100% прожиточного минимума: для беременных — трудоспособного населения, а для детей — в соответствии с установленным минимумом для ребенка. Обычно размер выплат составляет от 9 до 21 тыс. рублей.

С прошлого года единое пособие на детей назначается по месту фактического проживания или временной регистрации без необходимости предоставления документов, подтверждающих место жительства.

При оценке нуждаемости учитываются доходы семьи, наличие недвижимости, транспортные средства и проценты по вкладам. Однако, при назначении единого пособия не учитываются: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, многие социальные выплаты, доходы мобилизованных участников СВО, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и «Родительская слава». Кроме того, суммы ежемесячных пособий за предыдущие периоды на детей, на которых подается заявление, также не учитываются в доход семьи.

Выплаты единого пособия осуществляются Социальным фондом России. Узнать больше о едином пособии, его размерах и получить подробную информацию можно через социального бота-помощника в Telegram «Соцуслуги Подмосковья» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.