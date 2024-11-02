Более 190 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье в ноябре

В ноябре на территории Подмосковья пройдет 193 тематические ярмарки в 42 муниципалитетах. Больше всего пройдет в Щелково — 20, Красногорске — 14, Истре — 13, Одинцово и Зарайске по 10. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди них: «Первый снег» в Звенигороде, «Ноябрьская» в Рузе, «Праздник сластен» в Черноголовке, «День матери» в Шаховской, а с 4 по 10 ноября в Клину пройдет ярмарка винодельческой продукции.

На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и ближнего зарубежья: молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры и мед разных сортов, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также напитки. Среди товаров также можно приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров». Кроме того, в область важно привлекать опытных фермеров.