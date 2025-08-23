Более 19 тыс человек посетили парки Подмосковья в честь Дня флага РФ

22 августа в 86 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Моей родины триколор», приуроченное ко Дню Государственного флага. Гости приняли участие в шествиях «Мой флаг», поэтических чтениях и эстафетах, а также посетили кинопоказы патриотических фильмов и концертные программы «Гордо реет триколор». Мероприятие посетили более 19 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуево гости приняли участие в праздничном шествии с флагом, посетили пленэр под открытым небом, концертную программу и эстафету «Триколор». Также в парке провели беседу про Культурный код «Яков Флиер» и викторину «Вехи истории».

Парк Мира Мытищ организовал для гостей квест «В поисках героя», торжественное шествие «Мой флаг» и игровую программу для детей. Украшением мероприятия стала концертная программа «Джазовый салют российскому флагу».

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне посетители приняли участие в шествии с флагом, велопробеге «Триколор» и поэтических чтениях. Для юных гостей провели мастер-класс по созданию флажков, квест-игру и конкурс детских рисунков. В концертной программе выступили местные творческие коллективы.

В парке «Сестрорецкий» Клина состоялось шествие мажореток, торжественное вручение паспортов юным гражданам РФ и акция по раздаче ленточек триколор. Также гости посетили концертную программу местных творческих коллективов.

В городском парке Солнечногорска посетители приняли участие в флешмобе с флагами, квесте «Символы России» и творческих мастер-классах. В рамках программы также состоялись праздничный концерт и развлекательная программа для детей.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.