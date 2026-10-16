Более 180 жителей Подмосковья получили господдержку на открытие своего дела

Более 180 жителей Московской области с начала 2026 года воспользовались помощью Кадрового центра для открытия бизнеса. Среди получателей — шесть участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Жители Подмосковья, официально признанные безработными, могут получить 190 632 рубля на открытие своего дела, в том числе на покупку оборудования. Кадровый центр консультирует будущих предпринимателей, оценивает их готовность к ведению бизнеса, помогает подготовить бизнес-план и документы.

«С начала года более 180 жителей Подмосковья воспользовались государственной поддержкой для открытия собственного дела через Кадровый центр региона. Среди получателей — шесть участников специальной военной операции и членов их семей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева отметила, что жители выбирают разные направления — от производства продуктов питания и пошива одежды до технических и медицинских услуг.

Один из получателей поддержки — Иван Иванович Паламарчук. Более 25 лет он занимал руководящие должности в городской администрации. После выхода на пенсию переехал в деревню, завел хозяйство с коровами и козами. Излишки молока подсказали идею производства сыров. Он прошел профильное обучение, приобрел на полученные средства оборудование и теперь занимается сыроварением.

Анна Миронова после сокращения в сфере логистики решила зарабатывать вязанием, которым увлекалась с детства: сначала вязала для близких, затем на заказ. После обращения в Кадровый центр она стала самозанятой, освоила машинное вязание и нашла постоянных клиентов.

Участники СВО и их семьи открывают автосервис, хозяйство по разведению свиней и птицы, производство спортивной и военной одежды, выездной сервис ремонта компьютеров, кабинеты невролога и юридических услуг.

Для получения поддержки нужно обратиться в Кадровый центр Подмосковья и получить статус безработного. Сотрудники объяснят условия программы, порядок подготовки бизнес-плана и дальнейшие действия. Подробности доступны в центре и по телефону +7 (496) 763-04-13.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.