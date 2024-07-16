Более 180 мест отдыха у воды и пляжей Подмосковья соответствуют норме
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведены выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Ежедневно тысячи жителей и гостей региона посещают пляжи и общественные зоны отдыха вблизи водоемов. Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям. По итогам выездов специалисты фиксируют все выявленные нарушения. Задача муниципалитетов в установленные сроки устранить все недочеты», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Так, в Дубне на набережной им. Д. И. Менделеева после проверки были выявлены сухостои, аварийные деревья и повреждения малых архитектурных форм. На прибрежных территориях в Сергиево-Посадском округе и Коломне обнаружен мусор на контейнерных площадках и газоне. Все недочеты были своевременно устранены.
Чистота и порядок в зонах отдыха — это ответственность каждого гражданина. На пляжах Подмосковья запрещено:
- засорять зону купания и прибрежную территорию;
- ломать и портить имущество пляжа (скамейки, кабины для переодевания, урны), а также использовать его не по назначению;
- разводить костры вне специально отведенных мест;
- выгуливать собак;
- первый шаг к комфортному отдыху — соблюдение экологических и этических норм.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.
Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.