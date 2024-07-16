Более 180 мест отдыха у воды и пляжей Подмосковья соответствуют норме

Инспекторы территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведены выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

«Ежедневно тысячи жителей и гостей региона посещают пляжи и общественные зоны отдыха вблизи водоемов. Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям. По итогам выездов специалисты фиксируют все выявленные нарушения. Задача муниципалитетов в установленные сроки устранить все недочеты», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Так, в Дубне на набережной им. Д. И. Менделеева после проверки были выявлены сухостои, аварийные деревья и повреждения малых архитектурных форм. На прибрежных территориях в Сергиево-Посадском округе и Коломне обнаружен мусор на контейнерных площадках и газоне. Все недочеты были своевременно устранены.

Чистота и порядок в зонах отдыха — это ответственность каждого гражданина. На пляжах Подмосковья запрещено:

засорять зону купания и прибрежную территорию;

ломать и портить имущество пляжа (скамейки, кабины для переодевания, урны), а также использовать его не по назначению;

разводить костры вне специально отведенных мест;

выгуливать собак;

первый шаг к комфортному отдыху — соблюдение экологических и этических норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.