Более 1,8 млн человек посетили парки Подмосковья за прошедшую неделю

С 17 по 23 марта парки Подмосковья посетили более 1,8 млн человек, что на 312 тыс. больше показателей аналогичного периода прошлого года. С начала 2025 года общее количество посетителей парков превысило 13 млн, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована 23 марта, когда парки посетило более 353 тыс. человек. В будние дни средняя посещаемость составила более 250 тыс. человек, что свидетельствует об интересе жителей и гостей региона к активному отдыху на свежем воздухе.

Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка», расположенный в городском округе Балашиха, где побывало свыше 65 тыс. человек. Парк, славящийся живописной рекой Пехорка, стал популярным местом для отдыха после благоустройства, проведенного в 2017–2018 годах. В парке имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Также обустроены набережная и площадка для выгула собак, что делает его привлекательным для семей с детьми и любителей активного отдыха.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в Долгопрудном, который привлек более 51 тыс. человек. Парк занимает площадь 15,6 га и предлагает живописные пруды, где посетители могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках недавнего благоустройства были обновлены покрытия, созданы велодорожки, установлены новые скамейки и системы освещения, что значительно улучшает комфорт для посетителей.

Третье место занял парк имени Калинина в Королеве, который посетило свыше 44 тыс. человек. Этот парк, находящийся в центре города, активно благоустраивается: здесь появились новые дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и боксерские стойки, что делает его особенно привлекательным для молодежи и любителей спорта.

Четвертым по посещаемости стал парк в городском округе Пушкинский, который привлек более 42 тыс. человек. Парк предлагает разнообразные зоны для отдыха, включая спортивные площадки и скейт-парк, а также работает система видеонаблюдения для обеспечения безопасности, что создает комфортные условия для всех посетителей.

Замыкает пятерку лидеров парк имени Толстого в Химках, который посетило свыше 41 тыс. человек. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает множество возможностей для отдыха, включая детские площадки, рестораны и зоны для активного досуга, что делает его популярным местом для семейных прогулок и встреч с друзьями.

Таким образом, рост посещаемости парков Подмосковья в марте 2025 года подчеркивает интерес жителей к активному отдыху и благоустроенным общественным пространствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», — сказал глава региона.