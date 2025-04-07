Более 1,8 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 31 марта по 6 апреля парки региона привлекли более 1,8 млн посетителей, что на 108 тысяч человек показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в понедельник, 31 марта, когда в парках побывало более 356 тысяч человек. В выходные дни общая посещаемость составила свыше 300 тысяч, в то время как в будние дни парки привлекали в среднем около 320 тысяч человек.

Среди наиболее популярных парков выделяется парк «Пехорка» в городском округе Балашиха, который привлек более 64 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города и пересекаемый рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах. В нем имеются новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, такие как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Парк также предлагает набережную для прогулок и площадку для выгула собак.

На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 49 тысяч человек. Парк располагается на территории с каскадом прудов, где гости могут покормить уток и поудить рыбу. В рамках благоустройства здесь обновили покрытия, создали велодорожку и современный скейт-парк, а также установили новые скамейки и урны.

Третьим по востребованности стал Центральный городской парк им. М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 46 тысяч посетителей. Этот парк, расположенный в центре города, также занимает площадь 11,1 гектара и является важным местом для отдыха и развлечений как для местных жителей, так и для гостей города. В последние годы парк претерпел значительные изменения благодаря ряду благоустроительных мероприятий. В 2016 и 2018 годах были проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные парковые скамейки и уличное освещение. В 2020 году в парке появилось дополнительное уличное освещение, а также были оборудованы зоны с боксерскими стойками, что привлекло внимание любителей активного отдыха. Одним из ключевых нововведений стало создание большого веревочного парка площадью до 2000 квадратных метров, к которому ведут освещенные дорожки.

Четвертое место занял Центральный городской парк в Пушкинском, который посетили 45 тысяч человек за прошедшую неделю. Парк занимает площадь 11,1 гектара и предлагает разнообразные возможности для отдыха. Благодаря благоустройству здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение и зоны для активного отдыха, включая веревочный парк и уникальный фонтан с шоу-системой.

Замыкает пятерку лидеров парк им. Л. Толстого в г. о. Химки. Его посетили свыше 44 тыс. человек за прошедшую неделю. Парк расположен на берегу канала им. Москвы. В нем расположены детские и концертные площадки. При желании можно посетить смотровую площадку. В парке также расположена зона для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима, а для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Рядом находится столы для настольного тенниса. Кроме того, в парке есть площадка для танцев и йоги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.