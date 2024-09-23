Более 1,8 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю
Фото - © Министерство благоустройства Московской области
С 16 по 22 сентября парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 275 тыс. человек побывало в парках 22 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 531 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 257 тыс. человек.
Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:
- Балашиха, Пехорка — 74,6 тыс. человек;
- Химки, Толстого — 50,9 тыс. человек;
- Пушкинский, Центральный парк — 44,8 тыс. человек;
- Мытищи, парк Мира — 44 тыс. человек;
- Клин, Сестрорецкий — 32,6 тыс. человек.
Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 16 по 22 сентября составила более 15,29 тыс. человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.
«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.