Более 1,8 млн человек побывали в парках Подмосковья за прошедшую неделю

С 16 по 22 сентября парки Подмосковья посетило более 1,8 млн человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самая большая посещаемость за прошедшую неделю была зафиксирована в воскресенье. Более 275 тыс. человек побывало в парках 22 сентября. За все выходные дни посещаемость составила более 531 тыс. человек. В будни средняя посещаемость парков составляла более 257 тыс. человек.

Самые посещаемые парки за прошедшую неделю:

Балашиха, Пехорка — 74,6 тыс. человек;

Химки, Толстого — 50,9 тыс. человек;

Пушкинский, Центральный парк — 44,8 тыс. человек;

Мытищи, парк Мира — 44 тыс. человек;

Клин, Сестрорецкий — 32,6 тыс. человек.

Посещаемость каруселей в муниципалитетах с 16 по 22 сентября составила более 15,29 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.