Более 17 тысяч человек объединил День народных промыслов в Красногорске

В образовательных учреждениях Красногорска 21 февраля прошел День народных промыслов, приуроченный к Масленице. Его участниками стали Более 12 тысяч ребят, 4 тысячи родителей, около 1 тыс. педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Мероприятия включали мастер-классы по росписи тканей, Городецкой росписи и создании масленичных кукол-оберегов. Ребята с удовольствием участвовали в народных играх, конкурсах, вместе с родителями познакомились с историей и традициями ремесел Подмосковья, таких как гжель, жостово, богородская резьба и павловопосадский текстиль.

Также в течение всей недели натерриториях Красногорска проходили массовые мероприятия, благодаря которым дети и взрослые могли погрузиться в народные традиции. Масленичная неделя завершится в воскресенье, 22 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.