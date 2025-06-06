Более 17 тыс жителей Коломны проголосовали за нужные объекты благоустройства

Более 17 тыс. коломенцев и озерчан приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для дальнейшего благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно стало частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициатором которого выступил президент России Владимир Путин. Жители голосуют за те общественные территории, которые, по их мнению, в первую очередь ждут преображений и улучшений.

На голосование представлены 9 объектов в Коломне, это Советская площадь, парк на Окском проспекте рядом с предприятием КБМ, детский городок на улице Пионерской, сквер на улице Левшина, парк «Дубовая роща», Житная площадь, парк имени Липгарта, Мемориальный парк, бульвар 800-летия Коломны, а также сквер на улице Круговой в Озерах.

Помощь активным гражданам оказывают «Волонтеры Подмосковья». Каждый из них прошел предварительное обучение и работает с мобильным приложением для фиксации результатов голосования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.