Более 17 тыс ветеранов Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны Московской области получили единовременные федеральные и региональные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В нашем регионе проживает более 17 тыс. ветеранов, и в преддверии праздника мы направили каждому из них автоматическую выплату. Напомню, что по поручению нашего губернатора все ветераны получили поддержку от региона в размере от 40 до 70 тыс. рублей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплата в размере 70 тыс. рублей была зачислена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, также они получили в подарок к празднику денежный сертификат в магазин электроники. Выплата 40 тыс. рублей направлена труженикам тыла, блокадникам, вдовам и узникам фашистских концлагерей.

Помимо региональной поддержки, ветераны также получили памятные медали и федеральную выплату, сумма которой составила от 55 до 80 тыс. рублей в зависимости от льготной категории.

Все ветераны региона получают ряд мер социальной поддержки среди которых компенсация за жилищно-коммунальные услуги, бесплатные путевки в санаторий, бесплатный проезд на городском и железнодорожном транспорте в Подмосковье и Москве, ежемесячные выплаты и другие меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.