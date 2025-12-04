Более 1,7 млн россиян приняли участие в осеннем сезоне акции «БумБатл»

Более 1,7 млн россияне приняли участие в осеннем сезоне всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Всего за 3 месяца сдали на переработку свыше 62 тыс. тонн макулатуры.

«Осень — время активных сборов макулатуры и приятно видеть, как наши участники с энтузиазмом включаются в „БумБатл“, заботясь о будущем планеты. Ответственность каждого из нас — сохранить природу для будущих поколений. Забота об экологии — это не только долг, но и проявление любви к своей стране. Только вместе мы можем построить безопасное и чистое будущее», — сказал председатель совета движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Так, на первом месте в семейном зачете с результатом 8,8 тонн макулатуры вышла семья Резепкиных из Оренбургской области.

«В „БумБатле“ участвуем второй год. Сначала просто сдавали макулатуру, которая образовалась дома, стараемся и ведем раздельный сбор мусора. Потом возник соревновательный эффект. Очень интересное мероприятие, даже можно сказать воспитательное и позволяющее проводить время всей семьей вместе с пользой для природы», — поделился впечатлениями глава семьи Иван Резепкин.

Второе место заняла семья Матвея Кашубы из Амурской области, которой за 3 сезона удалось собрать свыше 33 тонн бумаги. Их успех вдохновляет многих присоединиться к «БумБатлу».

Замкнула тройку лидеров семья Тетюхиных из Краснодарского края, которая осенью сдала 7 680 кг макулатуры.

Итоги командного и регионального зачетов подведут в марте следующего года. Согласно промежуточным результатам, по объемам сданного вторсырья среди регионов в категории «Крупные регионы и мегаполисы» лидирует Москва, в категории «Крупные регионы» — Республика Башкортостан, в категории «Средние регионы» — Удмуртская Республика и в категории «Малые регионы» — Сахалин. В «Арктическом рейтинге» с большим отрывом лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ.

Все победители получат ценные призы и награды от организаторов и партнеров акции, среди которых — Российский футбольный союз, ПСБ, «Natura Siberica» и другие. Также подарки ждут победителей осеннего конкурса креативных постов.

Кроме того, 1 декабря стартовал зимний сезон акции «БумБатл», который продлится до 28 февраля 2026 года. Участников ждут новые конкурсы, мероприятия и подарки от партнеров проекта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.