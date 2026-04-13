Более 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Парки Московской области за прошедшую неделю приняли 1,7 млн посетителей, что на 135 тыс. больше, чем годом ранее. Пик посещаемости пришелся на 12 апреля, когда в регионе одновременно отдыхали около 250 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В воскресенье, 12 апреля, когда отмечались Пасха и День космонавтики, в парках Подмосковья находились около 250 тыс. гостей одновременно. В оба выходных дня средняя посещаемость составляла порядка 350 тыс. человек в сутки.

Самым популярным стал Центральный парк Долгопрудного. За неделю его территорию площадью 15,6 га с прудами и рыболовными зонами посетили 46 тыс. человек. На втором месте — парк «Пехорка» в Балашихе с показателем 45 тыс. гостей. После реконструкции здесь обустроены современные аллеи, спортивные и игровые площадки. Третью позицию занял Центральный парк Пушкинского, который посетили 41 тыс. человек.

По 30 тыс. гостей приняли парк Мира в Мытищах и центральный парк Лобни. В них оборудованы прогулочные маршруты, детские и спортивные зоны, сцены для фестивалей и мастер-классов.

В ведомстве напомнили, что в Подмосковье работает 219 парков. Ежегодно в них обновляют аллеи, устанавливают освещение и видеонаблюдение, создают новые площадки для спорта и отдыха. В прошлом году парки региона посетили 93 млн человек, а в этом году, по прогнозам, показатель превысит 105 млн. С начала года в зонах отдыха уже побывали более 33 млн гостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.