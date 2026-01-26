Более 16,7 тыс школьников Подмосковья прошли урок по кибербезопасности в космосе

Свыше 16,7 тысячи учеников из Подмосковья приняли участие в новом сезоне образовательного проекта «Урок цифры», посвященного кибербезопасности в космосе, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В течение первой недели нового сезона «Урока цифры» от «Лаборатории Касперского» более 16,7 тысячи школьников Подмосковья прошли задания, связанные с кибербезопасностью в космической сфере.

Ученики 1-4 классов выполняют космическую миссию и знакомятся с устройством современных спутников. Для учащихся 5-9 классов подготовлены задания по критическому анализу угроз в цифровых и космических системах. Старшеклассники 10-11 классов изучают продвинутые методы обеспечения кибербезопасности, включая настройку алгоритмов анализа данных, создание защищенных каналов связи и предотвращение кибератак на спутники и станции.

Пройти тренажер можно как дома, так и на школьных занятиях. Онлайн-доступ к заданиям открыт до 8 февраля на платформе «Урока цифры». Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.