Более 163 тысяч человек обратились в МФЦ Павлово-Посадского округа за 10 месяцев 2025 года

В офисы МФЦ Павлово-Посадского городского округа и Электрогорска за 10 месяцев 2025 года обратились 163 135 заявителей, которым оказали более 113 тысяч услуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов провел проверку работы третьего филиала МФЦ, расположенного на улице Большая Покровская, 42/1. Он отметил высокий уровень организации, отсутствие очередей и доброжелательную атмосферу в офисе.

За 10 месяцев 2025 года в офисы МФЦ округа обратились 163 135 человек. Им оказали 113 968 услуг, включая 83 263 федеральные, 9 418 региональных, 7 183 муниципальные и 14 104 прочие услуги, такие как БТИ, услуги управляющих компаний и платные сервисы. Через порталы РПГУ и ЕПГУ подано 49 167 заявлений.

В Подмосковье начал работу официальный чат-бот МФЦ в мессенджере MAX, который позволяет записаться к специалисту и проверить статус документов. Для этого необходимо перейти по ссылке и запустить бота командой «/start».

Сергей Балашов поблагодарил коллектив МФЦ и директора Олесю Петровну Шевченко за ответственную работу и внимательное отношение к жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.